Sora Arnelas explota: "¡Soy una mala madre!"

Críticas a su comportamiento

Sin embargo, lo que parecía un inofensivo post, acabó generando una gran controversia sobre la idoneidad de la cantante como madre. "Madre mía, yo no me separaría de mi bebé con solo una semana de vida”, apuntó una internauta. A lo que añadió: "Yo como madre de un bebé de 5 meses no lo veo normal (habitual), si respetable, pero que la gente no piense que es normal".