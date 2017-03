Soraya tras la polémica: "Voy a hacer lo que me apetezca"

QMD!12/03/2017

Soraya Arnelas que dio la bienvenida a su primera hija, Manuela de Gracia, el pasado 24 de febrero se ha convertido en las últimas semanas en objetivo de "haters" por cómo está afrontando la maternidad. En concreto, a Soraya le han llovido las críticas debido a que tan sólo seis días después de dar a luz se fue a cenar al restaurante de Chicote junto a su pareja. ​

Tras responder a través de las redes sociales a quienes la han criticado y tachado de "mala madre", la cantante ha concedido su primera entrevista en televisión en el programa '¡Qué tiempo tan feliz!'. La extremeña ha conectado en directo con María Teresa Campos y sus colaboradores a quienes les ha contado cómo está viviendo sus primeros días como madre. "Me siento muy feliz, muy contenta. No se puede expresar con palabras, de verdad", dijo la cantante.

Los colaboradores del programa y la presentadora también quisieron saber cómo fue el parto, a lo que Soraya contestó que el parto fue muy rápido y bien. "Manuela salió en veinte minutos, casi no llegamos", comentó.

Soraya está encantada con la llegada de la pequeña, que guarda gran parecido con su padre, a sus vidas. La joven comentó que es una niña con mucho pelo, muy blanquita y que tiene unos enormes ojos azules. Sobre su personalidad dijo que es una niña "muy tranquila" y que si la deja puede dormir "perfectamente cinco horas".

La periodista Beatriz quiso preguntar a la cantante sobre toda la polémica creada por su salida considerada "demasiado precipitada" para algunos​. A lo que Soraya respondió: "El tema de la maternidad hoy en día está muy cuestionado, si me encuentro bien ¿por qué no iba a hacerlo? Si me encuentro bien y me lo pide el cuerpo, voy a seguir saliendo y voy a hacer lo que me apetezca. No existe un manual que diga qué hay que hacer​".