¿Quién irá a 'Supervivientes'?

La Esteban y Terelu

Y, ¿a quién veremos este año desfallecer de hambre, llorar de frío, gritar de rabia o pelearse por una esterilla? Belén Esteban es una firme candidata, a pesar de su diabetes. Ella misma lo ha comentado: “Si voy a Supervivientes, tú, Jorge Javier, te tiras del helicóptero conmigo... Con todo lo que tengo que pagar a Hacienda, yo voy donde me lleven.”

La copresentadora de Sálvame incluso ha dado alguna pista sobre su posible participación en la isla: “Si puedo, iré un par de semanas. No voy a poner mi vida en peligro. Si pudiera tratar mi enfermedad allí, igual sí, pero imagínate que me da una bajada de azúcar y no llega el helicóptero… ¡Podría morir! ¡Es que llego muerta!”