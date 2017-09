Suso y Sofía Suescun "se acostaron" juntos antes del Debate de GH

Mucho polvo levantaron Suso Álvarez y Sofía Suescun con su portada de "reconciliación" en pelota picada... pero parece que la cosa no acaba ahí, y es que Suso, el pasado domingo antes de la gala del 'Debate' de 'GH Revolution', quiso compartir con quién estaba metido en la cama... y no era otra que...

Sofía no tardó en acurrucarse junto al que fue su amor platónico entre risas en la habitación del hotel en el que ambos se alojaban antes de entrar en directo por la noche... a pesar de que decía que se veía muy fea en la cámara, pero él la tranquilizó: "Que sales bien...", decía mientras se arrimaba a ella.

¿Cuál es su parte favorita del cuerpo de Sofía?

¡Menudos hermanos! Con imágenes como esta nos queda claro que es lo que más le gusta de la pamplonica, aunque en una entrevista reciente desveló que lo que más le gusta es su trasero, aunque con condiciones: "Pensaba que no me iba a acostar con Sofía, pero cuando la vi en tanga pensé: 'Dios, qué culo. Me la cargo'".