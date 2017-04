Tamara Gorro: "Aún estoy asimilando todo, es un milagro"

QMD!30/04/2017

​Tamara Gorro ha luchado durante un año para poder cumplir su deseo: quedarse embarazada a pesar de los problemas de salud que un día le impidieron cumplir su gran sueño.

Dos test negativos de su gestante le empujaron a intentar quedarse embarazada. Para Tamara era una señal de que existen los ángeles y es su amigo Antonio, a quien perdía recientemente, es quien ha hecho que lo imposible se haga realidad. Por eso, si es un niño quiere ponerle su nombre.

A pesar de que lo recomendado es esperar hasta el tercer mes de gestación para anunciar un embarazado, Tamara Gorro lo ha hecho al mes pues no quiere que sus seguidores sigan esperando esta gran noticia, ni que tampoco pierdan detalle de su día a día embarazada, tal y como ella misma lo ha explicado. La joven no podía seguir aguantando contar esta gran noticia, puesto que está en una nube de felicidad. "¿Entendéis por qué quería que fuerais los primeros en saber la noticia?, ¿el motivo por el que os lo conté según me enteré y no he esperado 3 meses?, hay muchas razones que os podría decir, pero nada más hay que fijarse en la foto anterior para darse cuenta. Vivís mi felicidad como si fuera vuestra, y por supuesto destacar que siempre habéis estado en los malos y buenos momentos. Todo es poco para lo que merecéis, sois imprescindibles para mí. Familia virtual GRACIAS, aún estoy asimilando todo, esto es un milagro. ¿Sabéis lo que saco en claro? Que NUNCA hay que bajar los brazos. ¡Felicidades tíos molones! OS AMO", ha escrito en las redes sociales.​