Tamara Gorro cuenta cómo está viviendo Shaila su embarazo

Con una imagen en sus redes sociales, Tamara anunció la feliz noticia a su familia virtual: "Hoy termina una constancia, una lucha, un propósito... SÍ... ¡ESTOY EMBARAZADA! En ocho meses daré vida a una preciosidad que deseo con todas mis fuerzas que sea niño y lleve el nombre de mi ángel: Antonio. Este es el motivo de mi viaje a Los Ángeles. Hasta hoy no tenía los resultados y quería cumplir mi palabra: que seáis los primeros en saberlo".

Abrió su corazón

Tamara visitó 'Sábado Deluxe' para contar el largo y complicado proceso que había vivido hasta cumplir su sueño de quedarse embarazada.

Aunque desde que tuvo a Shaila no lo había vuelto a intentar por sus propios medios, después de casi una veintena de abortos naturales, la mujer del futbolista se animó a volver a intentarlo. "Para ser madre me he sometido a 9 intervenciones y la transferencia de 18 embriones", confesó.