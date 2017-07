Tamara Gorro despeja todas las dudas sobre su embarazo

Ya en su día le dijeron que sí y ahora, durante el embarazo lo ha vuelto ha preguntar y la respuesta ha sido la misma: sí porque no supone ningún riesgo ni peligro ni para la madre ni para el bebé.

Estrías

A Tamara le preguntan si le están saliendo estrías y ella explica que suelen salir cuando hay cambios de peso y volumen bruscos.

De momento, no tiene aunque no lo descarta en un futuro le salgan, hecho que no le importaría demasiado tampoco.