El aniversario más agridulce para Tamara Gorro y Ezequiel Garay

Parece que fue ayer cuando Tamara Gorro saltaba a los medios por su incipiente relación con Ezequiel Garay, el futbolista con el que pasó por el altar en junio de 2012 y con el que ha formado una familia que ya va camino de dar la bienvenida a su segundo hijo. Aunque el pasado 17 de agosto fue su séptimo aniversario como pareja, ambos decidieron posponer su celebración ‘virtual’ ante los atentados acaecidos en Barcelona.

Celebro todos los días el haberte conocido, pero hoy es especial e imposible de olvidar. Te regalo este vídeo, un pequeño detalle... ¡FELIZ ANIVERSARIO MI VIDA, TE AMO! (Ayer fue nuestro aniversario, pero como os dije no quise publicar nada, el día fue triste más que alegre. El dolor sigue intacto pero la unión hace la fuerza y ahora más que nunca hay que estar unidos. Estoy orgullosa de pertenecer a esta sociedad que su deseo no es otro que tener, paz.) #españadeluto #mamamolona #elgorrodetamara #7añosjuntoati”, dice la colaboradora sobre esta romántica instantánea marítima.

Además, colgó un vídeo en su cuenta de Youtube en el que felicita el aniversario a su gran ‘amor’ explicando con sus palabras lo mucho que significa tener a Ezequiel a su lado. “Me decidí y pegué un salto grande al frente, asumiendo todo lo que pudiera venir. Estaba en el más absoluto convencimiento de que nada se estropearía”, se le oye decir a través de un romántico relato en el que hace un recorrido por su relación.

“Nada más me hizo falta que ver tu mano tendida para confirmar que no me había equivocado. Agarrarme a ella hizo que mi vida diera un giro de 180 grados. Todo comenzó a dar vueltas, a funcionar de manera positiva”, añade el rostro televisivo.

Por su parte, Ezequiel Garay también ha querido felicitar a su pareja con este montaje resumen de estos siete intensos años. “¡¡¡Hace dos días cumplíamos 7 años mi vida!!! 7 años de puro amor, 7 años de pura felicidad, cada día a tu lado son los mejores de mi vida y por muchísimos años más que nos quedan por disfrutar el uno del otro, ¡¡¡gracias por ser parte de mi vida, gracias por ser como eres y hacerme tan feliz!!!”, señala el jugador del Valencia F.C.