Tamara Gorro: "No voy a ser la primera en coger a mi hijo cuando nazca"

¿Disfrutar=comer? Tamara Gorro está que no cabe en sí de gozo. Ni de gozo ¡ni en los pantalones! La colaboradora de televisión está disfrutando al máximo del camino, y eso pasa por comer lo que se le antoja a todas horas, aunque no le preocupa: “Se me ha hinchado todo, pero me da igual”, cuenta en su último vídeo en su canal de YouTube.



¡17 kilazos! La youtuber ha engordado nada más y nada menos que 17 kilos durante el embarazo, y todavía está de 7 meses. Con esto, no tiene nada de ropa porque dice que no le vale, y asegura que tampoco se ha comprado nada porque cada día tiene una talla distinta, así que su chico se ha puesto las pilas ¡y le ha comprado la ropa él! ¿Quién no quiere un marido como Ezequiel Garay?



Sigue con las náuseas Eso sí, Tamara tampoco está teniendo un embarazo fácil: además de tener a su chico, como ella dice, “hasta el gorro”, aun estando de 7 meses la joven sigue con náuseas y vomitando casi cada día, pero la solución para ella es fácil: “Comer. Si vomitáis igual, seguid comiendo. A poder ser cositas livianas...”.



Adora estar embarazada A pesar de los problemillas (todos dentro de lo normal) que le está dando el embarazo, Tamara no aminora sus ganas de tener más hijos: “Siempre dije que quería familia numerosa”, asegura. Es más, lo que le encanta de estar embarazada ¡es la tripa! “Se me está haciendo súper corto... ¡y me gusta mucho!”.



¿Seguirá engordando? A la ex superviviente, por otro lado, le da exactamente igual haber cogido tantos kilos... y no espera perderlos hasta después del embarazo. Es más, todavía cree que aún le quedan algunos por coger: "Ya os dije que yo iba camino de los 20", apunta.



Cero complejos Además, señala que ella complejos no tiene "ni uno": "Se puede decir 'me gusaría mejor esto o lo otro', ¿pero complejos? ¡Para nada! Lo que tengo es la realidad, que tengo los pies igual de anchos que las rodillas... ¡y me da igual! Voy con vestidos. Y si voy apretadita y se me marcan los michelines a los lados ¡también me da igual!".



''Soy una gordita bella'' "Soy una gordita feliz, una gordita bella. ¿Y qué pasa? ¡Me encanta!", cuenta en su canal, aunque una de las cosas que menos le gusta es la revolución hormonal: "Una de las cosas que he notado es que se me ha acentuado el carácter... bueno, que cambia así, de repente", dice. ¡Habrá que hacerle la misma pregunta a Ezequiel, a ver qué opina...!



¿Cómo piensa recuperarse tras el parto? De la recuperación lo ha dejado claro: "¿Quirófano? No. Me cuidaré, pero no estoy deseando dar a luz para perder los kilos. Sabéis que yo comía muy bien y hacía deporte, y lo seguiré haciendo, así que evidentemente perderé peso, porque es lo que conlleva".



Asi le ha cambiado el cuerpo con el embarazo ¿Y cuales son los mayores cambios que ha notado en su cuerpo desde que está embarazada? Todo: "Hinchazón de pies, de piernas, de manos, de cara, pecho, culete... una celulitis brutal, peor es maravillosa. La cara la tengo perfecta: siempre he tenido muchos granitos y ahora no tengo ni uno. El pecho se me ha caído... y el pelo no me crece tanto, y eso que dicen que es al revés. pues a mí no", relata en el vídeo, que podéis ver más abajo.



