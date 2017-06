Tania Llasera: "Me ha dado por comer ensaladas"

La presentadora se encuentra en el sexto mes de su segundo embarazo. Tania Llasera ya sabe que va a ser una niña , pero lamenta que en esta ocasión no va a poder darle el pecho. Del porqué y de cómo lleva esta etapa nos habló en Madrid durante el evento en el que amadrinó el segundo aniversario de Sesión Teta, que organiza los cines de La Vaguada, para madres que están en período de lactancia.

''Cada día estoy más incómoda''

¿Por qué no le vas a dar el pecho a tu hija?

Tengo en el ojo una herida. Con la lactancia de Pepe se me secó tanto el ojo que se volvió a abrir y me tuvieron que operar.

¿Cómo estás llevando este segundo embarazo?

Estoy ya de seis meses, y reconozco que cada día estoy más incómoda. Además, ya ha empezado el calor...