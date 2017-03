Tatiana Delgado se somete al gran cambio de 'Cámbiame'

'El Dioni' se queda a las puertas ‘Cámbiame’ ha vuelto a abrir un viernes más sus puertas para recibir a nuevas ‘celebrities’ dispuestas a cambiar de look y someterse al tercer grado de los estilistas. Antes de que Natalia escogiera a Tatiana Delgado, el popular ‘Dioni’ ha atravesado la pasarela para asegurar que su fealdad no se arreglaba ni con un milagro de Lourdes. Los estilistas del programa no estaban de acuerdo y le han recordado que, para sus casi 70 años, es un hombre que no está nada mal. Y es que el popular ladrón de coches blindados ha pasado por el quirófano para hacerse unos pequeños retoquitos y quitarse “su mirada perdida”.



La cara oculta de las operaciones estéticas Tatiana Delgado ha aparecido en el programa para pedir un cambio de imagen tras el calvario que ha atravesado debido a sus constantes operaciones de cirugía estética. La bailarina y concursante de ‘Supervivientes’ ha asegurado que está dispuesta a acabar con su rompedor look, pues afirma que ser tan exuberante le ha traído más dolores de cabeza que alegrías, cerrándosele muchas puertas en el ámbito laboral. ¿Tan dura es la vida de una´tía buena’?



Arrepentida de su paso por el quirófano Natalia Ferviú ha sido la encargada de cambiar a Tatiana, interesándose en el ‘coaching’ por las operaciones estéticas a las que se ha sometido. La bailarina ha ido relatando una a una todas las que se ha hecho a lo largo de su vida, desde que se operó por primera vez el pecho a los 21 años. "Me operé tres veces seguidas en un año", ha dicho sobre sus primeros pasos en el mundo de la cirugía. Luego llegaron los labios, una operación que califica de “horrible”, pero lo peor vino cuando se le ocurrió operarse el culo tras su paso por el programa de supervivencia de Telecinco. "Cuando salí de 'Supervivientes' me quedé muy delgada, perdí 15 kilos… Una persona empezó a machacarme, me dijo que estaba mal, que estoy fea, y pido consejo a alguien que no debía", ha señalado.



El novio de Tatiana, encantado con su culo Tatiana también ha nombrado al que fuera su representante, Toño Sanchís, asegurando que jamás se preocupó por llevar bien su carrera y que tan solo le interesaba el dinero. Dedicada al mundo de la noche y con sueños de convertirse en el futuro en esteticista de uñas, Tatiana Delgado ha sido apoyada en plató por su actual novio, Víctor. El bailarín, más joven que Tatiana, ha defendido que la parte que más le gusta del cuerpo de su novia es el culo. ¡Con lo poco que le gusta a ella! Eso sí, tras el revuelo inicial, ha asegurado que jamás dejará que Tatiana vuelva a pasar por el quirófano para retocar cualquier parte de su cuerpo. Esta afirmación, lejos de contentar a Natalia, la ha hecho aparecer del backstage para recordarle que "A mí lo que me chirria es cuando has dicho: 'yo no voy a dejar que se haga nada más'. Cuidadito, si ella se quiere hacer más cosas...".



Carlota Corredera hace números Antes de desvelarse el gran cambio de Tatiana, Carlota Corredera ha querido hacer un recuento generalizado del coste que han tenido todas las operaciones de la bailarina. Rinoplastia y labios, 4.700 euros; pecho, 25.000 euros; trasero y zona íntima, 30.000 euros,… ¡En total se ha gastado la friolera de casi 60.000 euros en modificar su cuerpo!



Nuevo color de pelo Dejando atrás sus inseguridades, la nueva Tatiana Delgado ha pisado con fuerza el plató de ‘Cámbiame’ para descubrir su nueva imagen. Natalia se ha decantado por un look mucho más discreto pero muy juvenil, combinando una falda de estampado floral con una camisa azul de de lunares y una chaqueta de corte circense. Como colofón, ha transformado el color de pelo de Tatiana mediante un decolorado anaranjado. "Eres extraordinaria y que nunca nadie te haga creer ni sentir lo contrario", le ha recordado Ferviú a su conocida concursante.



