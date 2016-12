Terelu Campos "rueda" por el plató de 'Las Campos' ¡estando sentada!

QMD!28/12/2016

La vuelta de 'Las Campos' a Telecinco no podía haber dado para más. Después de las frases estrella que nos dejó el docu-reality como "Terelu, ¿quieres una porra?" y su respuesta: "No, gracias, mamá. Ya te la comes tú por la noche", o el "Yo no sé lo que cuesta un café" de Terelu, lo mejor estaba aún por llegar. El Debate también dio buenos momentos, pero sin duda Terelu cayéndose de una silla estando sentada fue lo más comentado en las redes sociales, muy a pesar de Terelu, y es que la colaboradora vio su vida pasar ante sus ojos mientras se deslizaba su silla hacia atrás, dejándola a merced de sus reflejos, que fueron lo único que impidió que acabara "despatarrada" en el suelo del plató...

Lo cierto es que se veía venir que algo así podía pasar: el decorado del Debate de 'Las Campos' se monta y desmonta sólo para la ocasión, ya que utilizan el mismo que Ana Rosa Quintana tiene en las instalaciones de Mediaset para su programa matinal y, al parecer, una rueda de la silla se metió en un hueco entre las lamas del suelo y el asiento acabó deslizándose hasta hacer caer a Terelu. Una pena... ¡pero visto desde fuera tenía hasta gracia! Los tuiteros no pararon de cachondearse.

"Ostras, menos mal que me he agarrado", decía mientras intentaba levantarse a la vez que Antonio Rossi y Carlota Corredera corrían a socorrerla: "Esta es la silla, que me habéis puesto histérica", añadía, y es que es normal: en un programa en el que se analiza cada movimiento, Terelu acabó discutiendo ¡hasta con Mila Ximénez, una de sus amigas en 'Sálvame'! El momentazo de la caída no tiene desperdicio... ¡pero seguro que sabe tomárselo con humor!