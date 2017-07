Terelu Campos, su verano más agridulce

Su mejor y peor momento Terelu Campos está viviendo unos días difíciles antes de la publicación de su libro y de irse de vacaciones. Después de dos meses sin cruzar más palabras que las necesarias con Mila Ximénez, Terelu ha dado un golpe en la mesa y ha dicho basta. ¿El motivo? Defender a su hermana, Carmen Borrego, de los continuos ataques de la ex de Santana. Mila llama a Carmen continuamente mentirosa y argumenta su sentencia asegurando que Borrego pone a parir a Bigote Arrocet.



Su libro, solidario La publicación de su libro, que iba a ser algo muy grato para Terelu, se está viendo empañado por la mala relación con la que era una de sus mejores amigas. La relación de amistad está en su peor momento y Mila Ximénez no acudirá a la presentación del libro de Terelu para no enfrentarse al Clan Campos al completo tras las duras críticas que les ha hecho. El libro está hecho con mucho cariño por la propia Terelu y su gran amigo Kike Calleja y lo recaudado por derechos de autor irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.



La recuperación de su madre María Teresa Campos sufrió un ictus el pasado 16 de mayo. Tras tras la incertidumbre de los primeros días y el miedo a no saber en qué estado quedaría la periodista, sus hijas se volcaron con ella y atendieron a la prensa cada día, dando muestras de una profesionalidad y gran comprensión hacia sus compañeros de la prensa. Poco a poco la calma volvió al clan de las Campos, al ver la mejoría de la matriarca y las previsiones que los médicos les daban eran buenas. Terelu no quiere que se estrese porque repercutiría en su recuperación por lo que su mala relación con Mila Ximénez le preocupa que pueda afectar a María Teresa.



De amiga a enemiga Mila Ximénez no ha parado de criticar a Mamen BOrrego acusándola de ser una falsa respecto a Bigote Arrocet. Según Mila Ximénez Carmen Borrego pone a parir a Bigote Arrocet fuera de cámara y luego en los platós hace el paripé. Terelu está sufriendo mucho por esta situación; adora a su hermana pero Mila ha sido hasta hace muy poco su íntima amiga.



La gran bronca Terelu ha estado semanas tragando saliva ante las opiniones de la ex concursante de Supervivientes, pero el pasado jueves 6 de julio, se plantó. “Basta ya de insultar a mi hermana. Ya no puedo más”, le espetó en directo a Mila Ximénez mientras comenzaba a llorar. Y continuaba entre sollozos… “Está insultando a mi hermana todo el rato y ya está bien. Es mi hermana y le debo mucho, muchísimo y me las he tragado de todos los colores, por delante, por detrás, por el lado… Pero ya está. Lo estoy intentando por activa y por pasiva con todo lo que me duele y le duele a mi hermana…”



Terelu estalló Mila no se quedó callada y continuó: “¿Dime qué he dicho yo que no sea verdad?” “A la mierda todo”, ha contestado Terelu mientras se marchaba del plató preguntándole a Mila: “¿Dime qué he hecho yo salvo ayudar cuando nadie lo hacía?” Las dos mujeres se enzarzaron en una agria discusión muy elevada de tono mientras que Paz Padilla y demás colaboradores del programa intentaban poner paz entre las dos.



Por su hermana ma-ta Terelu tiene una excelente relación con su hermana Carmen. Por eso que ella se haya convertido en la diana de los dardos de Mila la ha sacado de sus casillas. “Le debo mucho a Carmen”, ha dicho Terelu.



Las relaciones con Bigote Su participación en ‘SV’ dio pie a una sinfín de comentarios. Además, que Carmen Borrego fuera su defensora en plató encendió a Mila, que contó que la hija de María Teresa Campos le había puesto a parir en privado. Al parecer no se fiaba del amor que sentía por su madre… Las hermanas Campos afirman que sus relaciones con Bigote son cordiales y que han mejorado al ver el amor del artista hacia su madre. Por lo que los constantes ataques de Mila han ido dañando su amistad con ellas.



