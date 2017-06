Terelu: "Me trae sin cuidado que Edmundo se moleste"

''Me trae sin cuidado'' La cosa está calentita. Terelu Campos dio una respuesta de lo más sincera a Kiko Matamoros, a pesar de que no le iba a hacer ninguna gracia a su madre. Su compañero de programa quería saber si Terelu tiene miedo a que Edmundo se enfade por las cosas que se han dicho de él en los platós y por su decisión de no avisarle sobre lo que le ha pasado a María Teresa. "Me trae sin cuidado", ha respondido.



Que apechugue con su elección... Ahí no ha quedado la cosa y Terelu ha sentenciado: "Me trae sin cuidado si Edmundo se molesta. Él quiso ir a la isla por encima de lo que le pidió su pareja", recordando que su madre le pidió que no fuese al reality.



Implicación indirecta La hija de María Teresa Campos ha aclarado que ella sabía lo que significaba que fuera para su madre y para ella y su hermana que Edmundo participase en 'Supervivientes'. "A mí no me la ha pedido, pero tampoco tiene que pedírmela porque yo no soy nadie para decidir sobre su vida. Pero yo sabía lo que eso significaba para mi familia", ha afirmado.



Si por ella fuese... "Hubiera preferido ciegamente que no hubiera ido, así que él no está en disposición de pedirme a mi cuentas de nada", ha finalizado.



Y Carmen, preocupada Mientras Terelu hacía estas declaraciones, su hermana, colaboradora de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', le preguntaba a Jorge Javier Vázquez por qué salían todos los concursantes mandando mensajes a su familiares desde el 'Choquito' y los de Edmundo no aparecían nunca. La respuesta llegó al final del programa...



Aquí está la respuesta Justo cuando ya aparecían los títulos de crédito en la pantalla, Jorge recibía por el pinganillo un mensaje del director del concurso, que le daba la respuesta que le tenía que dar a Carmen Borrego. "No sale en el choquito porque no le ha salido de los hue... decir nada", afirmó el presentador.



Un 'superviviente' diferente Y es que el paso de Edmundo por 'Supervivientes' está dando que hablar. Su actitud al no comerse el desayuno que ganó en una de las pruebas, sus momentos de soledad –que son la mayoría– y ahora llega la última excentricidad del chileno...



