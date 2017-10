Terelu y Carmen, tensa discusión por las fotos de Fran con su hija

Las imágenes de la polémica En su segundo 'asalto' de 'Campos de batalla', la sección que las hermanas Campos tienen en 'Sálvame', les ha tocado hablar sobre las fotos que el ex torero Fran Rivera ha facilitado a los medios con motivo de la mayoría de edad de su hija, Tana Rivera.



Opiniones muy diferentes Terelu y Carmen han enfrentado sus argumentos y según avanzaban sus argumentaciones la tensión entre ellas iba en aumento y el tono se ha elevado de manera llamativa.



Terelu, a favor de Fran Terelu alega en favor de Fran que ha hecho bien porque si no, cualquier medio iba a sacar las fotos de su hija sin su consentimiento y de esta manera, su hija saldrá con unas imágenes cuidadas y que han contando con su supervisión. Aunque Terelu no lo ha dicho directamente, ha insinuado que Fran lo ha hecho para evitar lo que le pasó a la hija de Belén Esteban, que una revista publicó la imagen de su hija en portada sin su consentimiento llegando, incluso, a adelantar la edición para ser los primeros en mostrar la cara de Andrea.



Carmen pide la palabra muy enfadada Mientras Terelu exponía sus razones, su hermana Carmen la interrumpía pidiendo la palabra: "A ver si puedo hablar" repetía una vez tras otra.



Carmen, en contra del ex torero Carmen justifica sus argumentos explicando que porque Fran haya mostrado a su hija Tana el primero, no va a evitar que ella sea perseguida por los medios y la vayan a fotografiar siempre que puedan. "La niña va a seguir saliendo y el primero que la ha expuesto ha sido él" declaraba duramente mientras su hermana intentaba recuperar el turno de palabra de nuevo. Además añadió que entendía que Fran no le dijera nada a su ex mujer, Eugenia, porque no tienen relación pero que no concebía que su hija no lo hubiera hecho.



Terelu sale en defensa de Tana Según ha mencionado Carmen que Tana no le había dicho nada a su madre, Terelu le ha rebatido rápidamente sus palabras. Según la mayor de las Campos hay que dar un voto de confianza a Tana porque hay círculos que la acusan de querer salir y Terelu opina justo lo contrario. Mientras Terelu hablaba, Carmen la cortaba: "A ver si me dejas hablar". Era tal la tensión entre las hermanas, que el propio Jorge Javier tuvo que mediar entre ellas dando el turno a Carmen.



Las redes sociales El tono todavía subió más cuando Carmen acusó a las hijas de famosos por tener redes sociales cuando, en su opinión, si no quieren salir en los medios, entonces que no posen en sus perfiles. Carmen opina que una persona que no quiere salir, no se publicita en las redes sociales, que ya son unas privilegiadas como para encima salir tanto. Este comentario ha hecho que Terelu se sintiera aludida ya que su hija, que también está a punto de cumplir los 18, cuenta con perfil en Instagram y ha pasado a contestar a su hermana de forma más airada si cabe.



Los hijos de Carmen, sin redes sociales "Eso tampoco es así" ha dicho tajante Terelu y Carmen le ha contestado que sus hijos no tienen redes sociales. Terelu ha dicho que los hijos de Carmen tienen otra edad y que "cuando llegaron las redes sociales tus hijos ya eran mayores" a lo que Carmen le ha soltado un "sí, claro, mis hijos ahora tienen 80 años". "Carmen ahí estas faltando a la verdad" le ha respondido Terelu muy ofendida."Esta niña sabe de dónde viene, la duquesa de Alba es su abuela, la mismísima Carmen Ordoñéz era su otra abuela" continuaba diciendo Terelu intentando hacer ver a su hermana que los chavales de hoy en día se comunican por redes sociales y es muy complicado hacerles entender que hay que tener cuidado.



