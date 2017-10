Terelu y Lydia, ¿despedidas de 'Sálvame'?

La periodista ha llorado, una vez más, en directo ante la noticia. Está muy afectada, sobre todo, porque sus jefes no hayan hablado con ella "para darle un toque" y ponerse las pilas antes de plantearse dejarla sin trabajo. Lydia no entiende que se haya filtrado una noticia tan importante.

La llamada de María Teresa

Entre tanto lío y tanta tensión, Terelu ha recibido la llamada de su madre, María Teresa Campos, pero asegura que no ha hablado con ella porque estaba en directo. Eso sí, le ha mandado un whatsapp del que no quiere revelar el contenido. Entre bromas, ha dicho: "Me he puesto el vestido correcto para esta tarde, con las interrogaciones".

Terelu también ha contado que su madre estaba en ese momento grabando una nueva entrega de 'Viajando a Chester', con Risto Mejide.