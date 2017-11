Terelu: "Me he acostado con hombres muy conocidos de este país"

Se sienta en el poli Deluxe Con un vestido verde de lentejuelas con el que fácilmente podría plantarse en el balcón el próximo 31 de diciembre, la colaboradora ha cambiado su silla de lado para enfrentarse a las preguntas más morbosas de su pasado. Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Miedo a las reacciones Aunque Terelu ha intentado ocultarlo, el poli le ha quitado la razón; Tiene miedo a las reacciones tras su polígrafo. Además de cómo puedan sentar sus respuestas en casa y en el clan de las Campos, ¡tiene miedo a la reacción que pueda tener Mila Ximénez!

La polémica de Ana Rosa y María Teresa "Mi madre y Ana Rosa nunca han sido amigas", así de tajante respondía Carmen Borrego a las acusaciones de que Mª Teresa falló a Ana Rosa. Terelu también prefiere mantenerse al margen, y reconoce que "no le consta que tengan una conversación pendiente".

Quiere encontrar el amor Ha reconocido que ha tenido que soportar cosas que le han dolido, la que más, sentirse "indeseada". Por eso envidia las relaciones sentimentales que tienen su hermana y su madre; "Si yo encontrara un hombre como Jose Carlos o Edmundo me encantaría". La falta de deseo que sintió en una de sus relaciones con una "persona muy importante" en su vida le hizo mella y la convirtió en una persona muy insegura.

Los verdaderos amores de Terelu revolucionarían el país "La gente se sorprendería si contara mis verdaderos encuentros amorosos", asegura que entre esos nombres hay "nombres muy importantes del país". "No son mucha cantidad, pero hay alguno que os fascinaría saberlo". "Toreros, futbolistas...un poco de todo".

El peor momento de su vida La colaboradora se ha emocionado al recordar los duros momentos de su vida enfrentándose al cáncer; "A veces sentía que no iba a poder superarlo". Belén Esteban le ha dedicado unas tiernas palabras recordando los momentos en los que Terelu acudía a trabajar en medio de su enfermedad; "Terelu para mi fue un ejemplo".

Tiene miedo de que su hija sea mayor de edad "Mi hija es muy consciente de lo que se le viene encima", y es que Alejandra está a punto de cumplir 18 años y será foco de atención mediática. "Me han ofrecido entrevistas junto a ella, pero no me lo he planteado".

Sin pelos en la lengua Terelu no se ha cortado a la hora de hablar de sexo; "He hecho cosas en un avión y he mantenido sexo telefónico". "Yo fingía por teléfono mientras mantenía conversaciones sexuales con un famoso periodista y escritor que ya ha fallecido". Además, ha confesado que se ha acostado con famosos casados.

Se acostó con un hombre 'casado' y ¡se lió con Cristian Castro! "No se si estaba casado, pero tenía novia, y todo el mundo lo sabía. Si llega a salir que se acostaba conmigo, se hubiera liado". Pero no es el único que haría temblar los cimientos si sale su nombre a la luz, también se lió con un famoso cantante internacional, aunque fueron solo besos: ¡Cristian Castro!

Echa de menos a una de sus ex parejas "La relación con Salva fue una de las mejores cosas que me han pasado" y es que "hay relaciones que al cabo del tiempo no entiendes por qué se acabó". Terelu ha reconocido que "echa de menos a alguna de sus ex parejas". Respecto a su relación con Jose, confiesa que "todavía le duele verlo".