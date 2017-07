Terelu Campos, profeta en su tierra

Feliz de estar en su tierra

Mientras Edmundo 'Bigote' Arrocet confesaba a Risto Mejide, en el programa 'All you need is love... o no', cómo había conquistado a María Teresa Campos, la hija de la presentadora recibía un precioso homenaje en su tierra natal Málaga al que Terelu llegaba con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.