Buenos resultados

"Una buena noticia. Me está diciendo mi hermana, dice mamá que la resonancia está bien que ya ha llamado el médico y no han visto nada nuevo. Debe ser que nos está viendo y se lo ha dicho a Carmen para que me lo diga", leyó Terelu, emocionada, mientras el público de 'Sálvame' se arrancaba en un espontáneo aplauso.