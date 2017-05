Terelu, muy contenta: "Es probable que, si todo va bien mañana, podamos llevarla a casa"

Terelu ya bromea

La colaboradora ha explicado que su madre "no es una dulce enferma" porque "no le gusta tomar pastillas, no le gusta medicarse". Por ello, a su hermana y a ella les cuesta convencerla de que tiene que hacerlo.

La colaboradora ha dado el último parte médico de su madre, que se recupera poco a poco del ictus que sufrió hace una semana.