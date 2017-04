Terelu, hasta el moño de Bigote Arrocet

Terelu, harta de recibir críticas por culpa de Bigote Terelu Campos no puede más. La colaboradora de 'Sálvame' está cansada de que todo lo que diga o haga el novio de su madre, Bigote Arrocet, acabe salpicándole a ella y tenga que dar explicaciones por una persona a la que no le ata ningún vínculo, más allá de la relación sentimental que mantiene con María Teresa. Tras la segunda gala de 'Supervivientes', la hija de la veterana presentadora se sentó una tarde más en 'Sálvame', consciente de que iba a volver a recibir los ataques de sus compañeros por la actitud pasiva que está teniendo el humorista en la isla.



Todo le cae a la pobre Terelu... El gallinero se desató y los contertulios querían hacer prevalecer su opinión, haciendo desatar una tensión que cada vez iba más en aumento. María Patiño, que se las estaba viendo para poder hablar, afirmó: "No se puede trabajar, por Dios, que tengo una sensación de angustia que me muero". Al oír estas palabras, Terelu acabó estallando y replicó: "¡Ah! ¿Angustia la tienes tú? ¿La tienes tú, yo no? No, resulta que yo todo lo que haga Bigote me cae por aquí, por aquí, por aquí".



''¿Qué hago yo con lo que hace este señor?'' Mila Ximénez le recordó que, durante su estancia en la isla, su hermano también se vio salpicado por su comportamiento en el reality. "Hombre ¿a quién le caía lo que decía yo? A mi hermano le caía y a la gente que quiero le caía", apuntó. Sin embargo, Terelu le recordó que Edmundo no es nadie especialmente importante en su vida. "Bigote no es ni padre, ni mi primo, ni mi hermano, ni mi novio. Que no lo estoy discutiendo, si he empezado diciendo que ha cometido un error. ¿Qué hago yo con lo que hace este señor?", sentenció.



Bigote se enfrenta a la organización del concurso Toda esta polémica en torno a la figura de Bigote viene después de que Jorge Javier Vázquez y la propia organización de 'Supervivientes' le diera un tirón de orejas en la última gala del reality. Desde su llegada a la isla, el humorista no ha hecho por dar juego ni relacionarse con sus compañeros, siendo su mayor 'osadía' el haber dicho adiós a su conocido bigote. "Yo pensaba que esto era duro y de duro no tiene nada… Yo no me aburro, pero falta acción y falta pasar fatiga. No me ha decepcionado la experiencia, pero la encuentro muy fácil", afirmó Edmundo ante el asombro de sus compañeros.



''Prefiero no hablar porque les haría quedar mal'' Además, añadió una frase que estamos seguros no ha sentado nada bien a la organización. "He estado donde realmente era duro, pero prefiero no hablar porque les haría quedar mal", dijo, en referencia a su paso por 'La isla de los famosos' de Antena 3.



