Terelu: "No se puede cuestionar sobre si sufro o no por mi madre"

​A Terelu le ha costado permanecer en silencio ante las críticas a 'Bigote' Arrocet que se han sucedido a lo largo de toda la tarde, pareja de su madre, durante la primera gala de 'Supervivientes'. Kiko Hernández cuestionaba por qué Terelu no salta pensando en Teresa y este comentario ha acabado con la paciencia de ​la colaboradora: "Lo que me importa a mí mi madre no se cuestiona".Y es que la colaboradora prefiere permanecer en un segundo plano. Pero esto a Hernández le parece palabrería: "He perdido a mi compañera, no te conozco"; "a lo mejor la que ha perdido a los compañeros soy yo", ha contestado ella.

Los comentarios de Kiko han sido debido a que algunos de los colaboradores fueron grabados mientras veían la gala en casa de uno de ellos y, desde la tranquilidad de su hogar se vio cómo se quedaron satisfechos al despotricar contra Bigote Arrocet. "No llora porque no echa de menos a nadie"; "¡Qué poca gracia tiene! ¡Ni para tirarse de un helicóptero!"​, han sido algunos de los comentarios que han hecho Mila Ximénez, Chelo García Cortés y Jesús Manuel al ver la primera gala de 'Supervivientes'.

Pero la cosa no ha quedado aquí, antes de ello, Mila Ximénez ha espetado a su amiga: "A ver los tres meses que nos vas a dar con el concursito". Y es que Mila, que participó en el concurso el año pasado, ha recordado a todos que Edmundo "no está en un resort, ha ido a currar".