Terelu opina sobre la llamada de María Teresa Campos a Edmundo Arrocet

Tras la emotiva llamada de María Teresa Campos a su pareja, Edmundo Arrocet, en la que le declara públicamente su amor, su hija Terelu contó en 'Sálvame' su opinión sobre esa conversación. Terelu recordó que su madre estaba muy enfadada con Bigote por su decisión de participar en el concurso. Por ese enfado, María Teresea decidió no saber nada de la participación de Edmundo en el reality, hasta el punto de que en un primer momento ni siquiera veía el programa y, además, le dijo a Bigote que no mencionara su nombre durante su participación. “En ese sentido toma la actitud de no quiero nada ylo dice publicamente” dijo Terelu .

Las razones de María Teresa

La colaboradora de 'Sálvame' señaló que hubo un momento en el que María Teresa no tuvo claro hacer esa llamada pero que le pudo el sentimiento y quizás “el dcir yo le estoy perjudicando con todo lo que le he dicho y siento que no le estoy danto una libertad que está perjudicándole poque el resto esté pensando que él es de otra manera”, Es decir, que en la decisión de la presentadora de hablar con Bigote se juntó el sentido de culpabilidad de que él no es capaz de mencionar su nombre y su necesidad de tener un contacto con él.