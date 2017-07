Todos, incluso Mila, con Terelu en su día más especial

El momento más especial para Terelu Terelu Campos se rodeó de las personas que más la quieren en la presentación de su libro, 'Frente al espejo', donde se mostró más feliz y sonriente que nunca. Y es que la hija de María Teresa Campos reivindico su actual estilo de vida. "Hay que reivindicar la soltería, no es un delito y la felicidad no la da una pareja. Lo sabré yo", declaró.



Terelu quería a su madre fuera del evento Terelu mostró su preocupación por su madre, expresando su deseo de que abandonara el evento. "Sé que mi madre ha tenido una gran generosidad, porque ella no está para que le tiren mil fotos ahora, por lo que estoy deseando que se vaya ya de aquí para que descanse", aclaró.



Terelu: "Edmundo es la mejor medicina para mi madre" Como una gran familia feliz, Terelu posó con su hermana, su madre y las respectivas parejas de estas. De este modo, Terelu demostró que se alegra de su relación con Edmundo. "Yo os dije que la mejor medicina para mi madre era estar con Edmundo y no me equivoqué", bromeó.



Su madre le fastidia las vacaciones Terelu se mostró radiante y feliz, aclarando la razón por la que su madre le ha fastidiado las vacaciones a última hora. "El 27 de julio, en el palacio de la Moncloa, le dan a mi madre la medalla de oro al mérito al trabajo y es justo la semana que me iba de vacaciones... Me ha pillado en mitad de la semana y mis jefes no me han dejado cambiar las vacaciones, me las han fastidiado", bromeó.



No se arrepiente de nada de lo que ha escrito Con una gran sonrisa, Terelu confesó que no se arrepiente de nada de lo que ha escrito. "Cuando hablas de las personas que quieres no siempre puedes demostrar tus sentimientos y por eso este libro tiene todo, no me he guardado nada... No quitaría nada de mi libro, no me arrepiento de nada. En todo caso, añadiría", afirmó.



Rocío Carrasco y Belén Esteban, las grandes ausentes Una de las grandes ausentes fue Rocío Carrasco, gran amiga de la familia. "Rocío me explicó la razón por la que no ha venido y lo entiendo. Y Belén también me explicó su ausencia", explicó Terelu, que justificó la ausencia de sus amigas.



Uno de los hombres de su vida Terelu se sintió arropada por su ex marido Alejandro, que no dudó en apoyar a quien fuera la mujer de su vida en su día especial. "No he leído el libro. Creo que lo sé todo de ella, pero me han dicho cosas que pone que yo no sabía", afirmó con una sonrisa.



"Es más fácil llevarse bien con María Teresa que con Terelu" Ante la pregunta de cómo consigue que las Campos le quieran tanto, Alejandro bromeó: "Es más fácil llevarse bien con María Teresa que con Terelu... Las tengo a todas extorsionadas, presionadas y amenazadas de muerte", explicó en claro tono de broma.



Su hija lo pasó mal leyendo el libro Uno de los mayores apoyos de Terelu fue su hija Alejandra, para quien no ha sido fácil leer el libro. "Alejandra se ha ido saltando capítulos para leer en los que ella sale. Ella se ha enfrentado a algunos capítulos que quizá ella no quería revivir. Yo creo que enfrentarse a los demonios de revivir la muerte de la pareja de su padre ha sido complicado", explicó Terelu.



Kike Calleja: "Ojalá encuentre una persona que me llene tanto como Terelu" Kike Calleja, la ex pareja de Terelu, aprovechó la ocasión para expresar su amor por su amiga: "Ojalá aparezca en mi vida una persona que me llene tanto como me llene Terelu. Estoy abierto a conocer a todo el mundo". Además, confesó el problema al que se enfrentaron al hacer el libro: "Ibamos a cerrar el libro el mismo día que María Teresa sufrió el ictus", confesó.



Feliz por su hermana Carmen Borrego quiso arropar a su hermana, quien siente devoción por ella: "Me parece fenomenal que mi hermana se gane el derecho a estar delante y detrás de las cámaras", afirmó.



Aclarando la polémica con Mila A pesar de la polémica con Mila y Carmen Borrego, Terelu aclaró su postura: "Entre Mila y Carmen pasará lo que tenga que pasar... No hay que forzar las cosas. ¿Dónde está Mila? Estoy muy contenta de que haya venido, la he invitado de corazón, no de pose", declaró.



Mila entierra el hacha de guerra Mila Ximénez acudió junto a Raúl Prieto, escogiendo un colorido vestido veraniego y enterrando el hacha de guerra. "Enterramos el hacha de guerra y todo. Nos queremos mucho. Hay momentos en los que hay que ceder y estar con la gente que quieres y por un momento no hay que olvidar lo pasado juntas. Yo vengo en son de paz y si veo que está todo bien, me quedo, si veo que hay un problema, me voy", sentenció.



También asistió... Kiko Matamoros y Kiko Hernández, sus compañeros de 'Sálvame'.



También asistió... Makoke, que acompañó a su marido en el día especial de Terelu.



También asistió... El cantante Juan Peña, que posó así de sonriente.



También asistió... Los periodistas Gustavo González y Lidia Lozano, que posaron así de divertidos.



También asistió... Carlota Corredera, que no dudó en posar con la portada del libro de su amiga Terelu.



También asistió... La presentadora Ivonne Reyes, que apostó por un look black total, mostrando la mejor de sus sonrisas.



