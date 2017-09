La presentadora de 'Sálvame' fue la encargada de desvelar en pĺató que Terelu ha "vuelto a las andadas" y tenía algo importante que compartir con la audiencia. Terelu, que reconoció que no tenía ningún problema en confesar lo que había ocurrido, se levantó de su asiento para sincerarse.

Feliz y radiante, la hija de María Teresa Campos expresó que, tras ese "encuentro" de cuerpos, se sentía radiante. "Y de pronto he despertado", manifestó pletórica de felicidad.

No fue un sueño

Una de los momentos más divertidos llegó cuando Terelu confesó que dudó de si todo había sido un sueño. "Para comprobar que no había sido un sueño tuve que repetir y he confirmado que he vuelto a nacer", dijo.