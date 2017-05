Terelu: "Yo no hubiese dicho que mi madre estaba fuera de peligro"

Terelu se emociona al ver las muestras de cariño a su madre Jorge Javier Vázquez se ha sentado junto a Terelu para conocer la última hora del estado de salud de su madre. Pero antes de saber cómo se encuentra María Teresa Campos han querido recordar las numerosas muestras de cariño que han tenido sus compañeros de profesión y amigos con la presentadora.

Un orgullo de madre "De todo lo malo se saca algo bueno. Y el cariño de todos los amigos, compañeros de trabajo, conocidos… que nos han mandado mensajes de apoyo es lo mejor que nos llevamos. Pero sobre todo, hay que agradecer al personal del hospital que se ha acercado a darle ánimos y fuerzas a mi madre... desde el máximo respeto, ahí se ha visto el cariño que la gente tiene a mi madre".

Teresa, una persona muy sensibel "Mi madre sabía que no podía seguir por ese camino, pero nos hubiese dado cuenta ella, no por lo que le ha pasado", ha confesado Terelu, que después ha dicho que ellas les han pedido a los médicos que tengan mucho psicología cuando hablen de la enfermedad con mi madre, porque a ella cualquier cosa le puede meter en una espiral de miedo".

¿Ve bien Terelu las declaraciones de su hermana? Las hermana Campos respiran más tranquilas. "Hoy se cumplen las 72 horas cruciales y a partir de ahora cualquier cosa que pase juega siempre a su favor", ha dicho Terelu visiblemente emocionada. Terelu ha dicho que empieza a estar mucho más tranquila y según pasen las horas lo va a estar más. Por ello ha querido dejar claro que no le pareció muy bien las palabras que dijo su hermana ayer en 'Supervivientes'. "Soy diferente a Carmen, porque yo ayer no hubiese dicho está fuera de peligro, soy mucho más precavida en este aspecto"

Algo más emocional que físico Cuando Jorge Javier le ha preguntado si convertirse en un "personaje" este último año le ha afectado a Teresa, Terelu le ha contestado que no sabe si le ha afectado que se haya empezado a hablar de su vida, pero cree que todo suma. Y respecto a la razones por la cree que le ha podido pasar esto ha sido por exceso de trabajo. "Ha sido algo mucho más emocional que físico".

María Teresa se tiene que tomar las cosas con más calma "A mi madre le han dicho que no se tiene que tomar las cosas tan a la tremenda muchas veces, no sólo ahora", ha dicho Terelu, que además ha comentado que su madre siempre ha hablado mucho con los médicos y se ha interesado mucho en conocer cada detalle de su enfermedad.

María Teresa Campos, muy asustada "Mi madre aún está muy asustada, pero tú date cuenta de que ha sido grave, pero podría haber sido irremediable", ha dicho Terelu respecto a cómo se encuentra su madre en estos momentos.

¿Es correcto no haber comunicado a Edmundo la enfermedad de Teresa? "Yo no sé si es una opción adecuada o no, pero es la decisión que ha tomado mi madre. Edmundo es su pareja y ella es quien ha decidido no comunicárselo".

¿Qué tiene que decir Terelu de la visita del hijo de 'Bigote'? "La mujer de Maximiliano está embarazada y sé que hace un gran esfuerzo por venir y comprobar que mi madre está bien", ha dicho de la visita del hijo de Edmundo.

¿Es Edmundo responsable? “Yo sólo pensaba en mi madre en el momento en el que fui al hospital la luz, no pensaba nada más que en eso. Sé que respete su decisión era lo mejor que podía hacer por ella. Edmundo no tiene ninguna responsabilidad, otra cosa es que él lo supiese", dijo al respecto a lo que se ha dicho del chileno. A lo que añadió "Creo que si lo contamos es para que vuelva a España, no podemos dejar en sus manos la decisión".

¿Cómo se tomará Edmundo la noticia? "María Teresa Campos no quiere ser ella quien le frustre esta aventura, ya que él fue a pesar de que a ella no le hiciese nada de gracia su participación en el reality”, dijo la presentadora. Eso sí, sane que a Edmundo "no le va a hacer gracia que no se lo hayamos contado, pero también te digo que a mí ahora lo que me importa es mi madre, porque es ella la que está enferma ahora".