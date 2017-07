Teresa Bueyes: ''Alba autorizó a su hijo a ir a televisión''

La gala final de 'Supervivientes' ha traído consigo el inicio de una guerra abierta entre Fonsi Nieto y Lucía Pariente. El expiloto no vio con buenos ojos que su suegra llevara al hijo en común que tiene con la modelo, Lucas, de tan solo 5 años, a los estudios de Telecinco para que pudiera recibir a su madre tras su regreso de Honduras, lo que motivó que le interpusiera una demanda.

Lucía Pariente sí preguntó si podía llevar al niño

Además, reveló que Pariente sí que le preguntó si podía llevar al pequeño a la gala: "El otro día me dijo: 'Teresa, le he pedido permiso a Fonsi para ver si puedo llevar al niño a Telecinco' y le dije, 'mira, tengo la autorización de Alba'. Y entonces me preguntó que cuál valía más y le dije que la de Alba, que es la que tiene la guarda y custodia, ella quiere y le hace ilusión".