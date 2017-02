Toda la verdad sobre la agresión a Xavi Martínez en Eurovisión

Pero, si hubo tongo, ¿quién debería haber ganado? Las redes sociales y los eurofans coronaban a Mirela como la gran favorita , y por tanto la que debería haber gando, de no haberse producido un supuesto tongo, según expresaban en las redes.

Pero, ¿qué desató que el ambiente en el plató de ‘Objetivo Eurovisión’ estuviese tal caldeado? La elección de Manel Navarro no convenció a los eurofans presentes, que expresaron su descontento con la decisión del Jurado, llegando a acusarles de ser partícipes de un tongo .

Sin embargo, los rumores de tongo no fueron lo más grave de la noche, sino la supuesta agresión sufrida por Xavi Martínez , uno de los miembros del jurado cuyo único crimen fue dar su puntuación más alta a Manel Navarro y, paradojas de la vida, otorgar su puntuación más baja a la favorita del público: Mirela . Esto último, algo que desató la locura de los presentes, que llegaron a agredirle.

De las palabras a los golpes

Sin embargo, Xavi no sólo recibió insultos y amenazas, el locutor acabó sufriendo la agresión física. “Todavía en plató, al acercarme a saludar a los participantes tras las votaciones, varias personas me amenazaron. ‘Hijo de puta’, ‘Te vamos a matar’, ‘Estás muerto’... Y luego, un golpe en la cara de unos individuos que me esperaban justo detrás del escenario, cuando decidí abandonar el plató ante tal bochorno”, confiesa con gran pesar.