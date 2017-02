Todo listo para la Primera Semana del Amor de 'First Dates'

“Tengo por norma no meterme y decirle a nadie qué debe hacer en temas de amor. Ni delante ni detrás de las cámaras. Aunque a mis chicas y chicos les doy mi opinión siempre que me la piden y les ayudo a aclararse, en temas del corazón tiene que decidir una y uno mismo”.

Habituada a lidiar con todas las pasiones que se desatan en la casa de ‘Gran Hermano’, la conductora del debate dominical visitará ‘First Dates’ para conseguir que la misma pasión brote entre Kike y Sandra.

A pesar de su joven edad, los dos son padres solteros, y los hijos tendrán un importante peso en una cita en la que no faltarán las palabras de amor. Barneda pondrá toda su experiencia en citas a ciegas para hacer que los puntos en común que unen a su tocaya con Kike sean más fuertes que las diferencias que les alejan.

“Hace muchos años, unos compañeros de piso me prepararon una encerrona y me montaron una cita a ciegas. Resultó que mi cita les había mentido en todo y no se parecía en nada a lo que había dicho ser. Lo cierto es que en ese momento pasé un mal rato y aquello duró muy pocos minutos, pero a día de hoy, si me junto con esos amigos, seguimos recordándolo y nos reímos mucho”.