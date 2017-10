Toñi Moreno arrepentida de la frase que dijo sobre las Campos

Arrepentida

"Es verdad que dije la frase porque sentí lo que dije. He estado reflexionando toda la semana y me preguntaba ¿Tengo la seguridad de que Carmen daría la cara por mí? Seguramente sí la daría, somos amigas. Me arrepiento de esa frase", aclaraba Toñi, después de que Terelu también diera su versión.

"Agradecí las palabras de Toñi. Ella conoce a Carmen profesionalmente más que yo, porque le ha dirigido. Son amigas. Me sorprendió el 'aunque ellas no lo hicieran', qué le ha pasado a Toñi que nosotros no hemos respondido y eso fue lo que me ralló un poco", comentó Terelu en un acto en Málaga.