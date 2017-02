Toño Sanchís: "Belén está hundida porque no ha querido pagar a Hacienda nunca"

A Sanchís tampoco le gusta que Belén vaya de víctima: " Ella misma es la responsable de su situación en todos los sentidos . Ya está bien de victimismo. Quiere dar pena, no ha querido pagar a Hacienda nunca. Demasiado que se ha librado porque podría haber caído en un delito fiscal, pero tiene que pagar el 51% le guste o no le guste ", añadió, pero ¿cuánto ha llegado a ingresar Belén? "Más de medio millón de euros más su sueldo", nos respondía él.

''Yo no me escondo''

Toño también explicó por qué no ha aceptado hacer un cara a cara con Belén en 'Sálvame': "Yo no me escondo de nadie, pero no voy a ir a un programa en el que se han dicho muchas mentiras y barbaridades y se ha enseñado documentación falsa", sentenció.