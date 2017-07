Toño Sanchís y Belén Esteban, cada vez peor

Toño y Belén, acusaciones en los platós La 'guerra' entre Toño Sanchís y Belén Esteban no para sino que se recrudece. En la mañana del martes 11 de julio, el representante contraatacaba a la 'princesa del pueblo', que el día anterior había vuelto a exigir en 'Sálvame' que le pagase y donde confirmaba que irá por la vía penal en un nuevo juicio. Toño ha respondido diciendo que "la mayoría de cosas que dice no son ciertas".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Monetizar el juicio Belén dijo que los abogados de Toño se reunieron con los suyos días antes de la sentencia que le condenaba a pagarle más de 300.000 euros y que éstos les propusieron llegar a un acuerdo y luego sacar provecho económico haciendo entrevistas en la tele. A esta afirmación Toño declaró que "sí, se habló de llegar a un acuerdo para no ir a juicio, pero en ningún momento se habló de platós. Esas cosas Belén las ha manipulado y hacer creer una cosa que parece pero que no es...".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No fueron los abogados Por otra parte, Toño Sanchís explicaba que la oferta de hacer un show televisivo de su disputa legal "vino de fuera, no por los abogados... yo también me negué a hacerlo, pero no voy a decir quien lo propuso". Y dejaba claro que en la reunión de los abogados -que tuvieron dos y las propusieron los suyos- "en ningún momento se habló de dinero".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Asuntos personales Dejando de lado el enfrentamiento legal, Toño hablaba de Belén en planos más personales. Así decía que "no ha dado tanto dinero a su familia..." como se ha comentado. Y de sus amigas explicaba que "están con ella por interés... pero sí que es cierto que sus amigas la quieren más a ella que ella a sus amigas". Para demostrarlo contaba que en una ocasión una de ella que vive a las afueras de Madrid fue a su casa para verla y la de San Blas no quiso abrirle la puerta porque estaba con Miguel.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Las relaciones de Belén Otro ataque de Toño llegaba hacia su novio, Miguel. "Cuando ella estaba empezando su relación con Miguel sus amigos estábamos muy preocupados porque anteriormete estaban con un chaval que conoció en un hotel que se llamaba Pedro. Este me llamó y me dijo que Belén no le cogía el teléfono..." explicaba el representante insinuando que solapó su relación con ambos. "No sabe acabar sus relaciones" decía Toño, y contaba que Pedro tuvo que enterarse de que su noviazgo había terminado por él.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Belén atacó en Sálvame Toño había respondido así a Belén Esteban, que el lunes en 'Sálvame' había vuelto a mirar a cámara gritando "PÁ GA ME". La colaboradora había confirmado en el plató que iba a llevar a Toño a juicio por la vía penal para aclarar quién ha simulado su firma en varios documentos y cuentas para poder mover su dinero sin que ella se enterase.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Un as en la manga Belén hacía en el plató de 'Sálvame' una velada amenaza a su exmánager, al afirmar que "Esto no acaba aquí. Hay mucho más, yo sé cosas que nadie sabe, la gente se va a llevar las manos a la cabeza"... y recordaba que aún quedan papeles por recibir en el juzgado, "hablamos de 600.000 euros pero todavía hay documentación que ha solicitado la jueza a 11 empresas y que todavía no han enviado"... por lo que la cifra del dinero que Toño le habría sustraído supuestamente aún podría ser mayor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

En el plano más personal, Belén contó que una prima de Carlota, la mujer de Toño, le había mandado un mensaje para darle la enhorabuena por su victoria judicial; y también hablando de personas cercanas al mánager sí confirmaba que" nadie de su entorno ha intentado hablar conmigo para que yo no vaya por lo penal... lo que tienen que hacer es una recolecta para pagarme".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia