La última provocación de Toño Sanchís a Belén Esteban

Y aunque parezca que es una nueva puñalada a la Esteban, asegura que no: "No voy a escribir desde el rencor ni el odio. He vivido momentos muy bonitos con ella. Es más, hablaré desde el cariño a este personaje y con mucho, mucho, dolor".

Toño ha asegurado que no es una biografía no autorizada de su exrepresentada , como le ha dicho Joaquín Prat. En él, narrará la relación entre él y la princesa del pueblo.

El representante ha afirmado que no se trata de una venganza, sino de contar una historia: "No tiene que estar preocupada, porque son situaciones reales y muchas las ha vivido ella".

'Me da mucha pena esta situación'

"Yo he vivido momentos muy bonitos. Me da mucha pena esta situación porque la he querido muchísimo. He dejado parada cualquier cosa cuando me llamaba para estar ha su lado", ha repetido el representante ante las preguntas de sus compañeros de plató.