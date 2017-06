¡Sorpresa! Toño Sanchís manda un mensaje a Andreíta

En el programa 'Morning Glory', de Radioset, el representante quiso mandarle un tierno y sorprendente mensaje a la hija de su gran enemiga. Al parecer, la graduación de la joven hizo mella en él y no pudo evitar recordar todo lo vivido: "Me gustaría aprovechar desde aquí para enviarle un beso de mi parte, de parte de mi mujer y de mis hijos. Ese día también nos acordamos de su graduación. Es un mérito de ella y de su tenacidad".

La echan de menos

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Toño continuó: "Me emociono mucho porque la quiero mucho, para mí es muy difícil, el hecho de borrar todo… No soy así y sobre todo cuando me he implicado en muchas cosas. Pese a todo lo que hay, la quiero mucho, nos acordamos mucho de ella".