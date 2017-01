Toño Sanchís estalla contra Antonio Rossi antes de echarse a llorar: "Tres cojones te importa a ti lo que piense mi mujer"

Toño desacredita las palabras de Rossi

Las palabras de Antonio Rossi no quedaron ahí, y es que éste apunta que la mujer de Toño está del lado de Belén, quedando su idílica vida familiar en entredicho. "He leído conversaciones en las que Lorena dice que Belén tiene razón", expresaba el periodista ante un Toño cada vez más alterado. Éste último no da ningún tipo de validez a las palabras de su compañero, las cuales tacha de "mamarrachadas de un frustrado".