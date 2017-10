Tenso enfrentamiento entre Toñi Moreno y Toño Sanchís: "¿Vas a pagar a Belén?"

El pasado domingo, Toñi Moreno no tenía el horno para bollos. La presentadora tenía como colaborador invitado ese día a Toño Sanchís , que ha conseguido hacerse un hueco en el programa como un habitual cada fin de semana. Sin embargo, el citado día él tuvo un comentario que no gustó nada a la conductora de 'Viva la vida', y ella le respondió ¡con un tremendo zasca!

En efecto, una de sus compañeras entró al trapo: "¿A ti te ha dado la vida alguna colleja, Toño?", y claro, no pudo evitar la pregunta y tuvo que salir del barrizal como buenamente pudo...

La vida le ha dado ''pocas collejas'', dice...

Con cara de sorpresa, Toño Sanchís contestaba: "A mí me ha dado, afortunadamente, muy pocas. Ésta última ha sido un collejón bastante gordo, y he reflexionado mucho, de verdad. Además, no es esta enfermedad o este susto tan grande pero...".