Toño Sanchís vuelve dando caña a unas Terelu y Belén sin miedo

Toño Sanchís visitaba 'El Programa de Ana Rosa' para valorar su corto paso por 'GH VIP' y la relación que mantuvo con Terelu Campos durante su entrada en la casa. " Sospechaba que Terelu estaba malmetiendo y estaba condicionando al grupo. Pensé en acercarme a ella para descongestionar esta situación, pero como ella no daba pie a ello, yo tampoco. Se creó una relación distante que me duele un poco", ha comentado el representante.

Toño ha dejado caer que sabe cosas de Terelu que podían perjudicarla, pero tiene claro que ante todo es un profesional y que no tiene ninguna intención de revelar información sobre ella. "Soy un profesional, lo único que estoy denunciando es el comportamiento que ha tenido Terelu conmigo. Me ha sorprendido y me ha dolido lo que ha dicho de mí por detrás . Hubiese esperado otro tipo de comportamiento, pero puede estar tranquila que yo no voy a decir nada", ha explicado Toño, en 'El Programa de Ana Rosa'.

Terelu Campos ha contestado al exrepresentante de Belén Esteban con un rotundo: "No le tengo miedo a este señor". La hija de María Teresa Campos tiene la conciencia muy tranquila y considera que lo que dijo en el confesionario mientras estaba en 'GH VIP' fue lo que sentía, además no le preocupa lo que Toño pueda saber de ella.

'Me aburre esta señora' (en referencia a Belén Esteban)

Sobre Belén Esteban, su exrepresentante se ha mostrado convencido de que ganará el proceso judicial. "Me aburre (en referencia a Belén). Vamos a ganar el juicio. Ha dicho que cómo iba a guardar yo un dinero suyo teniendo a mis hermanos y a mi madre. Tu no te fías de tu familia y lo has ficho muchas veces y tuviste un problema con un hermano tuyo que me lo has contado a mí. No mintamos…", explicaba Toño.