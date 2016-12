Toño se estrena en 'El Programa de Ana Rosa' estallando contra Belén Esteban

" Esta señora aún no se ha enterado de que no nos une nada ni personal ni profesional" , ha comenzado el exrepresentante.

''Belén ya no me marca los tiempos''

"No me vuelvas a amenazar, tus amenazas se han acabado", ha contestado tajante Toño. Éste tiene claro que va a hablar lo que le de la gana, porque "esta señora no me tiene que decir lo que yo tengo que hablar ni con quien. Belén ya no me marca los tiempos, anteriormente sí...".