Torito convierte 'QTTF' en 'TCMS' junto a Blas Cantó

Torito ha vuelto con más fuerza que nunca al programa que le ha convertido ​en uno de los reporteros más queridos de la televisión. ¡Ya he vuelto, ya he vuelto!, comentó Quique Jiménez nada más aterrizar al plató de su querida "Mari Tere" tras su aventura fallida en 'Hora Punta' de TVE.

María Teresa se encontraba entrevistando a Blas Cantó, el ganador de 'Tu cara me suena', que acudió al programa a presentar su primer single en solitario In your bed. Y aunque en ningún momento se habló de esta victoria, el programa aprovechó las cualidades vocales del joven para participar en una divertida prueba llamada "Cántala Cantó"​. El joven imitó con gran destreza a Shakira, Diana Navarro o Raphael.