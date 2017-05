¿Cual es el mejor regalo de cumpleaños de Torito?

Ahora Quique se encuentra una etapa de relax profesional en la que ha querido dedicarse casi al 100% a su hijo, sobre todo ahora que el programa en el que colaboraba con más asiduidad, 'Qué tiempo tan feliz', ya no está en antena. Aún así, el periodista ha sacado tiempo para volver a sus entrevistas más deslenguadas ¡e incluso le ha dado tiempo a publicar su libro!

Así es su libro

'Ácido' es su obra autobiográfica, donde consigue separar a Quique de Torito, para que todos sus seguidores y todo aquel que esté interesado en el personaje, pueda conocer tamibén a la persona que se encuentra detrás: "La descripción de payaso, del italiano 'pagliaccio', me viene como sortija al dedo. Cuando las luces brillan sobre ti, debes volverte más grande que la vida, pero después necesitas regresar a la normalidad para ser feliz. Torito en ocasiones tiene tanta fuerza, que cuando me despojo de él me quedo desprovisto de energía y preciso recuperarme en la soledad de mi más valioso bien, mi intimidad", cuenta él mismo en su obra.