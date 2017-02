Torito, en 'Sálvame Deluxe': "Mi marido es la persona más importante para mí"

La entrevista más sincera de Torito Hace tan solo unos meses, Torito, conocido reportero del universo Telecinco, se convertía en noticia tras convertirse en padre de manera sorpresiva a través de la técnica de la gestación subrogada. De esta manera, el habitual de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ se sumaba a la larga lista de celebrities que han acudido a esta técnica para cumplir su sueño de ser padres. Tras meses de silencio, el colaborador vuelve a su casa para contar desde el plató de ‘Sálvame Deluxe’ cómo están siendo estos primeros días y salir de una vez por todas “del armario”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sin miedo a los armarios Y es que el programa jugó con la idea de que una persona famosa reconocería públicamente su homosexualidad esa misma noche. “Pero qué invento es este… hace falta esta mierda de armario… después de toda la vida…”, se lamentaba entre risas Torito al entrar en plató.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Nunca he querido mezclar profesionalidad con sexualidad' “La gente dirá vaya mierda… si este desde que ha nacido es maricón… vengo Priscila reina del desierto... Aquí hay más gente en Telecinco… Nunca he estado en un armario realmente. Los que me conocéis he llevado mi sexualidad de forma abierta… mi familia mis amigos… nunca he escondido mi pareja, a nivel público no he querido mezclar profesionalidad con sexualidad, pero ha llegado un momento en mi vida que he dicho hasta aquí puedo leer…”, apuntó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Carne o pescado? El colaborador habló sin tapujos sobre cómo descubrió su homosexualidad y la relación que mantiene desde hace una década con su chico. “Desde los 18 he estado con hombres, al principio lo alternaba con mujeres… la primera vez me duché entero, me dejé el carajo como papel de fumar. Son los tabúes… ni siquiera me enrollé con ese chico ni nada… fue uno que me dijo que si quería ir a casa y me sentía sucio”, recuerda.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ganas de dar el paso “Ahora he sido padre, el niño han nacido en una familia homoparental, somos dos papás, somos dos personas, dos hombres que llevan diez años juntos, mi marido es la persona más importante para mí... Es mi marido, amante, amigo… cuando me falta un pulmón me lo deja… pero no voy a llorar”, afirmó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Un chico muy discreto con lo suyo Ser padre le ha ayudado a relativizar las cosas y dar el paso para hablar sobre su sexualidad con normalidad. “Quiero educar al niño con una normalidad. Cuando voy por la calle podría estar haciendo una vida normal… pero soy tímido y nunca me ha gustado dar que hablar, yo para que la gente no hable de mí no puedo ir al cine con estas rastas y este pelucón y enrollarme a la persona que más quiero… por eso he dicho lo voy a hacer a lo grande. Me voy al Deluxe y lo cuento…”, señaló.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cinco años de matrimonio Aunque parezca un chico muy extrovertido, Torito confesó que para él ha sido muy difícil dar este paso. “He sido retraído con lo mío… llevo cinco años casado y tengo que dar las gracias a todo el mundo… no sé siempre me ha gustado separar... me basé en ti… el día que lo contaste… en este país cuando dices que eres homosexual tu carrera pasa a ser profesional a que todas las entrevistas te hablen de homosexualidad”, dijo dirigiéndose a Jorge Javier Vázquez.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Jamás me había enamorado' “Jamás me había enamorado… cuando te enamoras te das cuenta que has comido mucho menú de comida rápida… cuando comencé a comer una comida bien hecha en casa…”, afirmó de manera poética.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Primer encuentro: en un hotel También tuvo tiempo a contar cómo conoció a su marido en un hotel de Sevilla. “Entré en la habitación y había unas maletas, y del baño sale un tío…. Los dos tenemos el mismo apellido y se ve que el hotel traspapeló los señores Jiménez y nos dieron la misma habitación… Yo me flipé en el mismo momento, a él le costó más porque no había estado nunca con un hombre… Él se enamoró de la persona…”, rememoró.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Lo ha probado todo “He estado con muchas tías… me llaman Torito por el rabo no, no… yo probé mucho… siempre he tenido la premisa que en la vida se vive una vez y hay que probarlo todo… La habitación se la quedó él porque había llegado antes… y me mandaron a otro hotel… nos dimos el teléfono… me pasó el teléfono por si tenía problema con la habitación él me ayudaba…”, apuntó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'En mi casa no tenemos celos' Eso sí, en su relación no son nada celosos aunque no se estila eso de las relaciones abiertas ni de los tríos. “Él estaba en Sevilla y yo en Madrid, hemos estado todos los fines de semana de mi vida juntos… En mi casa no tenemos celos… sino no podría estar con una persona que trabaja en PRIMERA LÍNEA que ha visto más rabos que bibliotecas… infidelidad ninguna… no se permite la infidelidad…”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La diferencia entre Torito y Quique “No hemos hecho un trío ni se ha propuesto. El que chinga con mi marido es Quique, y el que cobra la hipoteca es Torito. Quique no lo hubiesen contratado ni en la carta de ajuste, por eso me cree este personaje. Me encanta la tele y necesito trabajar para poder vivir y alimentar”, aclaró.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia