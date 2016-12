Tremenda bronca en Sálvame Snow Week entre Rafa Mora y Carlos Lozano

Parece ser que Mónica no siente nada por Carlos, según el polígrafo, aunque Rafa mintió al afirmar que no sentía nada por ninguna de sus compañeras, pero el polígrafo negó sus palabras... así que Mora tuvo que explicar que de joven sí había pasado ratos "muy alegres" con fotos de Maribel Sanz en revistas. ¿Será cierto... o en el fondo sabrá que es Mónica?

Rafa: ''Retrógrado'', Carlos: ''Ordinario''

Las respuestas de Rafa parecieron no sentar muy bien al presentador, que acabó subiendo el tono de la conversación a la vez que el tronista y terminaron disctiendo en directo: Carlos calificó de "farserío" su historia, mientras Rafa le invitó a ponerse "el peluquín" ¡y le llamó "retrógrado"! Unas palabras por las que Lozano le tildó de ordinario, aunque finalmente la sangre no llegó al río y se pidieron perdón. Eso sí, todavía no sabemos de dónde salieron los humos de Carlos tras el vídeo de la cita, ya que, según él, "yo no tengo por qué pasar por el polígrafo". ¿Seguro...?