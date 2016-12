¡Twitter anuncia la muerte de Beyoncé!

QMD!25/12/2016

A veces, las redes sociales las carga el mismísimo diablo. En una era donde cualquiera puede hacer correr un bulo por Internet y que se haga viral en cuestión de minutos, es tristemente usual que cada cierto tiempo se anuncie la muerte de alguna reputada celebrity, creando una oleada de histeria y falsas informaciones.

A la larga lista de celebrities afectadas por esta malintencionada muerte ficticia se suma ahora Beyoncé. Esta misma mañana, día de Navidad de 2016, Twitter amanecía con un hashtag que se propagaba como la pólvora y que causaba un gran revuelo a su paso: #RIPBeyoncé.

Pronto se ha descubierto que se trataba de un simple bulo, teniendo que haber salido a la palestra su representante con un escueto comunicado para desmentir la noticia. De esta manera, la preocupación inicial de los internautas se ha transformado en un sonoro cabreo por la mala fe de algunos ‘trolls’ que no buscan más que generar crispación en la Red.

Shakira, Jordi Sánchez, Lindsay Lohan, Justin Bieber, Madonna, Jackie Chan, Russell Crowe, Jon Bon Jovi, Raphael, Mario Vargas Llosa o el reincidente Jack Black han sido tan solo algunos de los famosos que han recibido en los últimos tiempos una prematura muerte a través de las redes sociales.

Uno de los casos más sonoros del presente año fue el de David Bisbal. El cantante almeriense compartió un tuit en el que se leía “Hello from the other side”, algo así como “hola desde el otro lado”, frase que hace referencia a uno de los últimos éxitos de la cantante Adele. Esta mera referencia musical, se convirtió en pocas horas en un particular autoanuncio de su deceso.