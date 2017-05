Últimos datos del juicio de Belén Esteban y Toño Sanchís

QMD!30/05/2017

Belén Estaban y Toño Sanchís se tenían que haber encontrado cara cara esta mañana en los Juzgados de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, el exrepresentante no ha acudido al juicio. Según ha explicado Gema López, Toño no estaba obligado a asistir; además, los abogados de Belén decidieron hace una semana no llamarle a declarar, lo que se conoce en términos judiciales como recusar, porque con los cinco testigos (un perito calígrafo, un perito judicial, una exempleada, Agustín Etienne, y Begoña, gestora) que tenían era suficiente para "probar la verdad de Belén". Sus abogados han explicado a la salida del juicio que ni él ni su mujer han estado presentes porque "no estaban citados".

Carlota Corredera ha aclarado que la información que tenían sobre lo ocurrido dentro del juicio no se la había dado Belén Esteban sino los compañeros de prensa que estaban dentro de la sala. La presentadora ha explicado que una exempleada de Lorant SL ha testificado que Toño "decidió darle una nómina mensual de 12.000 euros a Belén" por lo que si la princesa del pueblo ganaba más dinero no lo sabía. Según ha explicado la exempleada, Sanchís le confesó "prefiero guardarlo yo porque Belén se lo gasta".

Por su parte, Gema López ha narrado que los abogados de Toño querían demostrar que el porcentaje del 30% que se llevaba Toño estaba sujeto a un contrato firmado en 2009. Sin embargo, Belén "no era conocedora de ese 30% hasta septiembre de 2015, seis años después". Por este motivo es por el que Esteban decide demandar hace dos años a Toño, por "rendición de cuentas".

Además, otro de los testigos de la parte de Belén, un perito calígrafo, "ha afirmado que existía falsificación de firmas; por lo tanto, había cuentas a nombre de Belén Esteban de las que no era conocedora y donde se pudo depositar un dinero que ella nunca tocó", según cuenta Gema López.

Kike Calleja se encontraba en la puerta de casa de Toño Sanchís, en Villanueva del Pardillo, para conocer su opinión tras el juicio pero ha dicho que solo habla en 'El programa de Ana Rosa'. Asimismo, Calleja ha aportado más información: se han presentado 5 libros de Hacienda, de cuando el hermano de Belén era administrador, donde hay firmas falsas y también "al menos una cuenta creada con firma falsa que solo se podía utilizar con unas contraseñas que eran las de Toño".