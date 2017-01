Un rostro conocido de Telecinco podría estar en la lista de amiga entrañables del Rey

La periodista Pilar Eyre reveló este jueves en 'Cazamariposas' que un rostro muy conocido de la cadena privada se encontraría entre las amigas entrañables del Rey emérito. Una noticia que no ha sorprendido a los colaboradores de 'Sálvame' que se encontraban este viernes en plató.

Hasta 11 amigas entrañables...

Otro de los que han hablado sobre este asunto ha sido Gustavo González, quien ha dicho que Bárbara Rey le confesó que había otras amigas entrañables del Rey. "Lo que me sorprendía es que era consciente de otras relaciones, me dio nombres de otras amigas muy conocidas", ha afirmado el colaborador. ''Una aristócrata, dos cantantes, tres actrices... hasta once", son algunas de las pistas que ha dado Gustavo.