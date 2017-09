El nuevo look de Úrsula Corberó te dejará sin palabras

Sin complejos

Úrsula es una mujer a la que le encantan los cambios de looks, no teme a nada y se atreve a todo. A lo largo de su carrera hemos visto en el pelo de la actriz diferentes cambios de looks, pero quizás éste ha sido el más radical de toda su carrera.

Úrsula Corberó se ha apuntado al corte pixie, un corte muy de moda entre las 'celebrities' del SXXI, pero que puso de moda en Mia Farrow a finales de los 60.

Así de guapa y sonriente la hemos visto aterrizar en el Festival de San Sebastián durante la rueda de prensa de 'Cinergía: Proyecto Tiempo'.