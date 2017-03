Vanesa Klein destapa las irregularidades de 'Objetivo Eurovisión': "Estoy indignada. Querían que ganase Manel"

LeKlein está muy quemada Leklein está indignada y ya no quiere estar más tiempo callada. Había puesto todas sus esperanzas en representar a España en el Festival de Eurovisión. Según ella, la gala de "Objetivo Eurovisión" no fue la correcta y nos da los detalles. ¿Por qué te decides a hablar de esto ahora?

Porque estoy indignada y nos acusan de que estamos montando todo esto porque queremos publicidad. Además, creía que se iba a repetir la gala, porque era todo muy cantoso. De hecho, ha dimitido el responsable de Eurovisión de TVE, "por problemas personales". Y quiero dejar claro que no tengo ningún problema con el ganador, Manel Navarro, pero las cosas no se hicieron bien. Ellos se basan en que tenía que desempatar el jurado. Pero es que hasta ese momento pasaron cosas. ¿Cómo consiguieron que las dos candidatas que más gustábamos al público, que éramos Mirela y yo, nos quedáramos fuera? Porque vosotras dos erais las que más votos teníais del público.

Efectivamente, pero nos dejaron en el límite de puntos para que, aunque nos votara la gente, no tuviéramos opción de ganar. ¿Y eso por qué lo hacen?

Querían que ganase Manel, porque hay detrás una discográfica, en la que la Product Manager es la hija de Toñi Prieto, Directora de Entretenimiento de TVE.



''Noté que no contaba con el beneplácito de determinadas personas'' Vamos por partes. Te presentas entre 405 personas para representarnos en Eurovisión. Lo haces de manera independiente, es decir, no tienes una discográfica detrás como es el caso de Manel, que está con Sony.

Efectivamente, y conseguí el apoyo de la gente que me vota como loca y me seleccionan con cerca de un 65 por ciento de los votos. Eso en la primera gala.

Sí, en esa todo sucede correctamente. Vamos tres personas y me eligen a mí. Pero noté que no contaba con el beneplácito de determinadas personas, porque era la única que cantaba en inglés. De hecho, a uno de los tres participantes, Fruela, le presionaron para que cambiara su canción a castellano. A mí no me dio la gana, porque a la gente le gusta así. Entonces, llega la segunda gala de "Objetivo Eurovisión".

Y allí ya siento que no tengo el beneplácito de la cúpula. Yo veo cómo el equipo técnico de TVE se porta conmigo estupendamente y la cúpula no, y no me refiero a Toñi Prieto. Se supone que teníamos 20 minutos por participante para ensayar. Manel era el primero y repite su canción 6 o 7 veces, y a mí a la segunda vez me dicen que ya había terminado. Como me quejé, me dejaron hacerla una tercera. Además, nosotros teníamos que llevar los audiovisuales y no funcionaron hasta el último día, porque siempre ponían algún problema.



'Ponen Lekelin en lugar de Leklein. Eso a mí me perjudica porque pierdo un montón de votos'' ¿En los ensayos ya sabéis quiénes forman el jurado?

Es en último ensayo cuando aparecen. Yo quería pensar que nadie conocía a nadie, como marcan las normas. Pero hay algo que me dio que pensar: estábamos sentados todos los participantes en el plató y llegó Xavier Martínez. Nos saludó a todos menos a Manel, se va por detrás de nosotros, noto que Manel se da la vuelta y veo cómo Xavier le guiña el ojo y le hace una sonrisa. Me quedé blanca. Bueno, actuáis y llegan las votaciones.

Sí, pero antes pasan dos cosas. La primera, es que cuando se abren las votaciones, en el rótulo ponen mal mi nombre y durante quince minutos ponen: Lekelin en lugar de Leklein. Eso a mí me perjudica porque pierdo un montón de votos. Y luego entre bambalinas: la casualidad es que la sala donde se reúne el jurado a deliberar y a través del cristal de la puerta ven que Toñi Prieto está sentada en una mesa y el jurado de pie, escuchando las explicaciones que les daba enseñando un Ipad. Era muy extraño que en el momento de las deliberaciones estuviera ella con el jurado, cuando supuestamente tendrían que estar deliberando solos. Porque ella podía influir en las votaciones. La interpretación de las personas que lo vieron es como si ella estuviera haciendo cuentas y diciéndoles lo que tenían que hacer.



A Vanesa ya había cosas que no le cuadraban Y, ahora sí, empiezan las votaciones...

Y es cuando Xavier le da la mínima puntuación a Mirela, a mí 7 y a Manel el 12. Yo en ese momento miro a Mirela y le digo: "Esto está hecho". El público le abuchea y él se gira y dice: "Eurodrama". Llega Cárdenas y da las votaciones. Curiosamente, cuando terminé la actuación me dijo que había estado increíble, que era un temazo y que me aseguraba que mi canción iba a estar sonando en Europa FM. Me da un 7 en la puntuación. Y Virginia Martínez de Radio 3 me da un 8 y me dice: "Me da pena darte esta puntuación. Eras mi favorita, preséntate el año que viene". Parece que ella sabía algo.

Sí, todavía quedaban puntuaciones que dar. Supuestamente no sabía lo que iba a pasar. Además, a Mirela y a mí nos dejaron con 22 puntos y a Manel con 34. Con lo cual, el público ya no podía cambiar nada. El público daba un máximo de 36 puntos. Ellos se habían asegurado matemáticamente que ganaba Manel.



''Yo no lo puedo probar. Pero todo huele un poco'' Ellos sí pueden decir que las votaciones del público estaban vistas por un notario.

Sí, y yo puedo probar que mi nombre en el rótulo estaba mal escrito. Ellos pensaban que perdiendo miles de votos quedaría en tercer puesto. ¿Crees que hubo un pacto entre TVE, Xavier y la Product manager de Manel, que es la hija de Toñi Prieto?

Yo no lo puedo probar. Pero todo huele un poco. Casualmente, Manel entra en el concurso cinco días antes de anunciar los participantes. ¿Tienes más pruebas que apunten a este pacto?

Hay mensajes de Twitter entre Xavier Martínez y Manel, diciéndole que van a apoyar su carrera al máximo y colgaron una foto cenando juntos. Hay una norma en las bases del concurso que se dice que los miembros del jurado no pueden tener ningún vínculo ni profesional ni personal con los participantes. Pues ya podéis impugnar la votación de Xavier Martínez.

Estamos intentándolo. De hecho, el PSOE de Castilla La Mancha ha pedido explicaciones en el Congreso de los Diputados y la UE de Eurovisión está investigando. Tendrán que responder: ¿Quién ha elegido al jurado? ¿Sabían que Xavier tenía relación con uno de los participantes, que casualmente ha sido el ganador? Que expliquen el supuesto cálculo matemático. Hay un Post del 5 o 6 de enero, donde Xavier Martínez ya sabe que Manel va a ser uno de los candidatos a Eurovisión. En su programa, mientras pone su canción dice: "Vamos a apoyar la candidatura de Manel para Eurovisión y vamos a hacer lo posible para que sea nuestro candidato". Yo no sé si TVE estaba al tanto o no.



¿Tendría que haber renunciado? Él mismo tendría que haber renunciado a su puesto.

Efectivamente, tendría que haber sido él, porque llevaba un mes apoyándole. Sólo esto ya es motivo para impugnar esta gala. Pero hay más cosas curiosas. ¿Por qué?

La gala empieza a las 22 horas, pues a las 21.23 la web de Los 40 Principales ya estaba anunciando "la victoria arrasante" de Manel. Ellos han dicho que se les escapó un borrador, que también tenían otros por si acaso. ¿No sería que alguien lo programó mal porque pensaba que la gala empezaba a las 20 horas, como se había anunciado al principio? Entonces ya se entiende que se diga que el supuesto puñetazo que recibe Xavier es para desviar la atención de algo más gordo.

Yo condeno la violencia. Cuando supuestamente pasa eso, yo estaba en el plató y no tengo ni idea. Pero pongo la mano en el fuego por David Ascanio. Yo me puse en contacto con Xavier Martínez mandándole mi apoyo y que me dijera quién era quien le pegó. No contestó.



''Manel no tiene ninguna culpa'' ¿Entiendes la reacción del público?

Se les ha criticado un montón. Entiendo que se pongan así, porque se les ha anulado sus votaciones. ¿Dónde ha ido todo ese dinero de los votos nulos? Además, lo anularon matemáticamente. En mi opinión y con todos mis respetos a mis compañeros teníamos que haber ganado o Mirela o yo, porque éramos las que más les gustábamos al público. ¿Has hablado con Manel?

El no tiene ninguna culpa. Me parece un buen chaval, y no le han hecho un buen favor. Seguramente no sabía nada, pero cuando descubre que Xavier era miembro del jurado se frotaría las manos.



''Si se demuestra que se han incumplido las normas, que se anule el resultado'' ¿Cómo se solucionaría esto?

Quiero que se aclare todo, y si se demuestra que se han incumplido las normas legales y éticas del programa "Objetivo Eurovision", que se anule el resultado. Se puede corregir de dos maneras: 1. Como castigo a la organización, que España no tenga representación este año. 2. Que den por válido el concurso lícito, donde la gente decidió quién quería que les representara, y me nombraran como la representante de España. Algo que aceptaría con la condición de que me acompañaran en el escenario mis compañeros afectados, que no tienen culpa de nada y se ha jugado con sus ilusiones igual que con las mías. No creo que TVE ni Los 40 Principales tengan nada que ver con lo sucedido, creo que han sido errores de personas concretas, y estoy segura que cuando se enteren de todo, pedirán explicaciones a los responsables. ¿Por qué?

Porque se les está manchando su imagen sin merecerlo. ¿Cómo ves tu carrera ahora?

Lo vamos a saber, porque voy a sacar el tema con una discográfica, y es un tema que la gente quiere escuchar porque les gusta. Súper radiable y muy en la línea de la música actual.



La polémica llega a altas esferas políticas El diputado por Toledo, José Miguel Camacho, ha pedido la comparecencia del Presidente de RTVE en el Congreso de los Diputados para preguntarle por el sistema de elección de los candidatos a Eurovisión; quién decidió los miembros del jurado; sobre los hechos ocurridos en "Objetivo Eurovisión", y si se han planteado anular el resultado de la gala.



En la web ya le daban por ganador... ¿por error? Error o no, lo cierto es que la web deLos 40 Principales, a las 21.26 horas del 11 de febrero, anunció que Manel Navarro era el representante de España en Eurovisión. La gala en directo de "Objetivo Eurovisión" ni había empezado a emitirse. Según la emisora, se coló uno de los borradores que tenían hechos.



Xavi y manel ¡ya se conocían! Una de las normas del concurso dice que los miembros del jurado no pueden tener ningún vínculo profesional ni personal con los participantes. Pero antes de la gala, Xavier Martínez y Manel cenaron y se mandaron mensajes por Twitter.



La polémica de los mensajes Vanesa está muy decepcionada porque cuando empezaron los votos telefónicos, su nombre estuvo durante más de 15 minutos mal puesto. En lugar de Leklein ponía Lekelin. "A la gente que mandaba mensajes les daba como voto erróneo, pero les cobraban. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero?".



