¿Verá Feliciano López la vuelta a los platós de Alba Carrillo?

Alba Carrillo se sienta este viernes en 'Sálvame Deluxe' tras un tiempo alejada de los medios de comunicación. La modelo ha ido planeando su regreso "pasito a pasito"​ como la pegadiza canción Despacito' de Luis Fonsi '​.

Hace dos semanas la vimos subiéndose a las pasarelas en 10º aniversario de la pasarela flamenca Tio Pepe Mercedes Benz de la mano de la gran diseñadora sevillana Pol Nuñez.​ La semana pasada colgaba su primera fotografía en Instagram tras medio y medio en silencio, y ahora regresa a la televisión. Y lo hace cargando duramente contra su exmarido, Feliciano López.

Alba Carrillo se guardaba un as bajo la manga y parece que esta noche veremos el lado menos amable de Feliciano López con la modelo. En el avance de 'Sálvame Deluxe' hemos podido ver un adelanto de lo que contará esta noche. "No me quería ni tocar, a mí me hacía sentir un trapo" son algunas de las últimas revelaciones de la modelo​.

Otra de las declaraciones que más han impactado de la modelo han sido en las que ha desvelado que alguna vez le tocó dormir en el suelo. Alba ha asegurado también que Feliciano llegaba tarde a casa y decía que le dolía la cabeza; "ni me tocaba, no mantenía relaciones con él".

La joven dice que los cambios de humor del tenista eran constantes.Y los problemas comenzaron con la convivencia, en el momento en el que Alba hizo las maletas y se fue a vivir a casa del tenista. "Siempre fue la casa de él, no de los dos", ha dicho la modelo.

La entrevista más esperada y que pilla a Feliciano López a miles de kilómetros. El tenista se encuentra en Acapulco para participar en el Abierto Mexicano Telcel en el Fairmont Acapulco Princess que comenzará el próximo lunes. "Acapulco, allá vamos" ha escrito el tenista. ¿Verá desde allí la entrevista de su exmujer?