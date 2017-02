La alfombra roja de los Oscars 2017: ¿Bingo o terror?

Aciertos y desaciertos en la alfombra roja En una edición en la que no ha habido grandes modelazos y el dorado y el negro han sido los grandes protagonistas, las actrices han preferido ir sobre seguro y no arriesgar demasiado. Pero, ¿han acertado todas? Repasamos los mejores y los peores looks sobre la alfomrba roja.



Terror: Salma Hayek La actriz mexicana llevaba este pertubador vestido negro con transparencias de Gucci que no era nada espectacular y pecó de sobrio pese a insinuar mucho.



Bingo: Karlie Kloss La modelo fue otra de las grandes triunfadoras de la noche gracias a este vestido blanco inpoluto con capa de Stella McCartney. Además, el lazo azul que se puso en señal de rechazo a las medidas antiinmigración de Donald Trump quedaba realmente bien.



Terror: Halle Berry No sabemos en qué estaba pensando la actriz Halle Berry cuando decidió que ese peinado y ese vestido eran lo mejor que podía lucir en la gala de los Oscar. A lo mejor el Versace que llevaba hubiera parecido otra cosa si su peinado no pareciera un nido de pájaros.



Bingo: Chrissy Teigen La modelo y mujer del cantante John Legend estaba espectacular con este vestido blanco con detalles metalizados y amplia abertura en la falda de Zuhair Murad.



Terror: Cynthia Erivo La cantante británica eligió este vestido bordado de Paolo Sebastian que no era precisamente lo más elegante que hemos visto sobre la alfombra roja.



Terror: Charlize Theron Aunque el vestido no es en sí especialmente feo, no le sentaba bien a la actriz australiana. Este vestido dorado oscuro de Dior no ha sido su mejor look.



Terror: Mimi Valdes Tanto el peinado como el vestido rosa con transparencias no cuadraban muy bien con el glamour que se espera de una alfombra roja como esta.



Bingo: Alicia Vikander Aunque nos tiene acostumbrados a llevar looks espectaculares, en esta ocasión eligió este vestido sobrio en negro de Louis Vuitton de largo asimétrico.



Terror: Dakota Johnson La actriz se equivocó claramente con este vestido dorado de Gucci que ni la favorecía la cara ni le sentaba especialmente bien.



Bingo: Nicole Kidman Está claro que a la actriz autraliana le gustan los tonos claros que no son los que más le favorecen y no es la primera vez que la vemos con un vestido crema. Pero de lo que no hay duda es de que este look de Armani Privé fue de lo mejor que se vio sobre la alfombra roja de los Oscar de este año.



Bingo: Michelle Williams El vestido bicolor con falda joya de Louis Vuitton que lleva Michelle Williams es uno de los más sencillos y a la vez más elegantes de toda la gala.



Bingo: Kristen Dust El vestido negro de Dior que eligió Kristen es uno de los más emblemáticos que hemos visto en la gran noche del cine al evocar la silueta New Look, una de las más representativas de la casa francesa.



Terror: Scarlett Johansson Aunque el vestido no era el feo del todo, no era el adecuado para deslumbrar en una alfombra roja como es la de los Oscar. Scarlett decepciona con este vestido de gasa rosa de Azzedine Alaïa.



Terror: Leslie Mann La actriz Leslie Mann no acertó ni con el color ni con el diseño de este vestido de Zac Posen. Esa falda abullonada en color mostaza no era muy bonito.



Bingo: Viola Davis No fueron muchas las que eligieron el rojo, pero desde luego este diseño de Armani Privé que eligió la ganadora al Oscar a Mejor Actriz por la película 'Fences' conquistó a todo el mundo.



Bingo: Emma Stone La actriz, que finalmente ganó el Oscar a la Mejor Actriz Protagonista por su papel en 'La La Land', estaba radiante con este vestido estilo años 20 en dorado de Givenchy Haute Couture. Las joyas que lleva son de Tiffany & Co.



