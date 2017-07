Vicky Larraz se despelota a los 54 años

¿Qué pasó realmente con Marta Sánchez?

En la entrevista, Larraz también explica el presunto enfrentamiento que tuvo con Marta Sánchez, y que, según Vicky, estuvo tergiversado por la prensa: “Siempre he retado a Marta a que buscara una intervención en directo, no escrita, donde yo la haya insultado”. Y afirma: “nunca hubo hacha de guerra por mi parte”. Es más, en noviembre de 2016 se epublicó el disco de grande séxitos 'Duestos sin control', donde participa Marta cantando a dúo con Vicky el tema 'Búscala', y que cuenta con otros cantantes com Roko, Faleta o Modestia Aparte.